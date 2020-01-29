***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 29.01.2020 Nitelikli Yatırımcılar'a satışı yapılan ihracın tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 53.360.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 53.360.000Türü Finansman BonosuVadesi 27.08.2020Vade (Gün Sayısı) 211Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 8,0941Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,4123Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT82024Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.360.000İhraç Fiyatı 0,92512Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.08.2020Kayıt Tarihi 26.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.08.2020Ek Açıklamalar29.01.2020 Nitelikli Yatırımcılar'a satışı yapılan ihracın tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815181BIST