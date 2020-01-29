***KORTS* *YKYAT* *SEKFK* *ZKBVK* *GARAN* *KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
29.01.2020 17:03
***KORTS******YKYAT******SEKFK******ZKBVK******GARAN******KTKVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, KORTS, KTKVK, SEKFK, YKYAT, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN12013 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12013 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12013 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT12021 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/01/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK12026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK12034 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM12021 FİNANSMAN BONOSU 29/01/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK12031 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/01/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK12031 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT240724T15 DEVLET TAHVİLİ 29/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815176
BIST