***KORTS* *ZORLF* *DRNDR* *GARAN* *ISMEN* *GYHOL* *AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
30.09.2019 17:30
***KORTS******ZORLF******DRNDR******GARAN******ISMEN******GYHOL******AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, DRNDR, GARAN, GYHOL, ISMEN, KORTS, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN91910 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 İtfa
DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DRNDR TRSDRND31918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DRNDR TRSDRND31918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2019 Taksitli İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN013H1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30/09/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN013H1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30/09/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN013N9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30/09/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN013N9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30/09/2019 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GYHOL TRFGKYH91915 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD919A6 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01NP2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/09/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01NR8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/09/2019 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTA1926 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF91915 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF91915 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRSZORF91918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2019 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRSZORF91918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789264
BIST