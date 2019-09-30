***KORTS* *ZORLF* *DRNDR* *GARAN* *ISMEN* *GYHOL* *AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***KORTS******ZORLF******DRNDR******GARAN******ISMEN******GYHOL******AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, DRNDR, GARAN, GYHOL, ISMEN, KORTS, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN91910 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 İtfaDERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DRNDR TRSDRND31918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2019 Kupon\Getiri ÖdemeDERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DRNDR TRSDRND31918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2019 Taksitli İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN013H1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30/09/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN013H1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30/09/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN013N9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30/09/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN013N9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30/09/2019 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GYHOL TRFGKYH91915 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD919A6 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01NP2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/09/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD01NR8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/09/2019 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTA1926 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF91915 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF91915 FİNANSMAN BONOSU 30/09/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRSZORF91918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2019 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRSZORF91918 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/09/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789264BIST