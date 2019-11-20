***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
20.11.2019 14:25
***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
19/11/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
21/11/2019
Saati
10:00
Adresi
Maslak, Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu, N 3/A-B Sarıyer/İstanbul
Gündem
GÜNDEM 1. Açılış ve toplantı heyetinin seçimi, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti hususunda karar alınması, 4. Dilekler, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 21/11/2019 tarihinde, saat 10:00'da, Maslak, Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu, N 3/A-B Sarıyer/İstanbul adresinde, T.T.K.nun 416 ncı maddesine göre aşağıda yazılı gündemle yapılmasına,
Şirket ortaklarının toplantıya davet edilmesine karar verildi.
GÜNDEM
Açılış ve toplantı heyetinin seçimi,
Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti hususunda karar alınması,
Dilekler, temenniler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799773
BIST