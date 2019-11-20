***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi19/11/2019Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih21/11/2019Saati10:00AdresiMaslak, Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu, N 3/A-B Sarıyer/İstanbulGündemGÜNDEM 1. Açılış ve toplantı heyetinin seçimi, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti hususunda karar alınması, 4. Dilekler, temenniler ve kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 21/11/2019 tarihinde, saat 10:00'da, Maslak, Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu, N 3/A-B Sarıyer/İstanbul adresinde, T.T.K.nun 416 ncı maddesine göre aşağıda yazılı gündemle yapılmasına,Şirket ortaklarının toplantıya davet edilmesine karar verildi.GÜNDEMAçılış ve toplantı heyetinin seçimi,Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi,Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti hususunda karar alınması,Dilekler, temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799773BIST