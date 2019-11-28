***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi21/11/2019Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih21/11/2019Saati10:00AdresiAyazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Maslak Sarıyer İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı heyetinin seçimi, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti hususunda karar alınması, 4. Dilekler, temenniler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularMadde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz YILMAZ'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Şükriye Gülden YILMAZ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Seymur TARI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, yönetim kurulu üye sayısının 4 (Dört) kişi olarak belirlenmesine, Genel Kurul Toplantısında bizzat hazır bulunan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden şirket ortaklarından adresinde ikamet eden T.C. kimlik nolu Yılmaz YILMAZ, adresinde ikamet eden kimlik nolu Şükriye Gülden YILMAZ ve Şirket hissedarlarından Nemo Apparel B.V.'nin Genel Kurul'a hitaben vermiş olduğu yazılı beyan ile aday gösterdiği adresinde faaliyet gösteren potansiyel vergi nolu Nemo Apparel B.V. Şirketi ile adresinde faaliyet gösteren potansiyel vergi nolu Darla B.V.Şirketini 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, -Nemo Apparel B.V. adına Seymur TARI'nın ve -Darla B.V. adına Ali Galip YORGANCIOĞLU'nun atanmalarına, Yönetim Kurulu Üyelerinden Yılmaz Yılmaz, Şükriye Gülden Yılmaz ve Nemo Apparel B.V. Şirketi temsilcisi Seymur Tarı'ya bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret verilmemesine Darla B.V. Şirketi temsilcisi Ali Galip Yorgancıoğlu'na aylık net -TL tutarında huzur hakkı ödenmesine, ayrıca aylık ücret, ikramiye ve prim gibi mali hakların ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın: Yılmaz YILMAZ, olağanüstü genel kurul toplantısının ilansız ve yüzde yüz nisapla yapılması nedeniyle aşağıda yazılı hususun gündeme alınması öneriyorum ve bu önerimin oylanmasını talep ediyorum demesi üzerine oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonunda toplantıya katılanların oy birliği ile öneri kabul edildi. Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri, yönetim kurulu üyesi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı Başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.Genel Kurul Tescil Tarihi28/11/2019AçıklamalarŞirketimizin 21.11.2019 tarihinde gerçekleşen 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 28.11.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800840BIST