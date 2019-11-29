***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi29/11/2019Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih12/12/2019Saati10:00AdresiAyazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Maslak Sarıyer İstanbulGündem1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesinin oya sunulması, 3- Şirket sermayesinin arttırılması hususunun hissedarların onayına sunulması ve Şirket, Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması, 4- Dilek, talepler ve kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, aşağıda yazılı hususları görüşüp, karara bağlamışlardır.01) Şirketin ödenmiş 95.500.000.-TL.sı yapmayı düşündüğümüz işlere yeterli gelmediğinden, şirketsermayesinin artırılmasına, artırılan tutarın bir kısmının ortak alacaklarından ve kalan kısmının ise ortaklar tarafından nakden karşılanmasına,02) Şirket Ana Sözleşmesi'nin, "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6 ncı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine,03) Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının TTK'nın 416/1. maddesi gereğince çağrısız olarak 12/12/2019 tarihinde saat 10:00‘da Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu No.3/A-B Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına,04) Şirket ortaklarının ve T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801006BIST