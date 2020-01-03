***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi02/01/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih15/01/2020Saati10:00AdresiMaslak, Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu, No.3/A-B Blok, Sarıyer-İstanbulGündem1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesinin oya sunulması , 3- Şirket sermayesinin arttırılması hususunun hissedarların onayına sunulması ve Şirket, Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin tadili edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması. 4- Dilek, talepler ve kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, aşağıda yazılı hususları görüş üp, karara bağlamışlardır.01) Şirketiödenmiş307.500.000.-TL.sıyapmayıdüşündüğümüz işlereyeterli gelmediğinden, şirket sermayesinin artırılmasına, artırılan tutarınbirkısmının ortakalacaklarından vekalankısmınınise ortaklar tarafındannakdkarşılanmasına,02)ŞirketAnaSözleşmesinin,"Şirketin Sennayesi veHissedarlıkYapısı" başlıklı 6 ncmaddesinin, TürkTicaretKanunuhükümlerine uygunarakadiedilmesine,03)Şiketimizin olağanüsfü genelkurultoplantısının TTnı416/1.maddesigereğince çağrısız olarak15/01/2020 tarihindesaa10:00'daAyazağAyazağYoluNo.3/A-tıya davetedilmesineoybirliği ikarar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807448BIST