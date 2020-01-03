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***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

03.01.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/01/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
15/01/2020
Saati
10:00
Adresi
Maslak, Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu, No.3/A-B Blok, Sarıyer-İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesinin oya sunulması , 3- Şirket sermayesinin arttırılması hususunun hissedarların onayına sunulması ve Şirket, Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin tadili edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması. 4- Dilek, talepler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

         Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, aşağıda yazılı hususları görüş üp, karara bağlamışlardır.
 
01) Şirketi
n
ödenmiş
307.500.000.-
TL.sı
yapmayı 
düşündüğümüz iş
lere
yeterli gelmediğinden, ş
ir
ket sermayesinin artırılmasına, artırılan tutarın
bir
kısmının ortak
alacak
lar
ından ve
kalan
kısmının 
ise ortaklar tarafından
nakd
e
n
karşılanmasına,
 
02) 
Şirket
Ana
Sözleşmesi
'
nin,
"Şirketin Sennayesi ve
His
se
darlık
Yapısı" başlıklı 6 nc
ı
maddesinin, Türk
Tic
aret
Kanunu
hükümlerine uygun
o
l
arak
t
adi
l
edilmesine,
 
 03)  
Şi
r
ketimizin olağanüsfü genel
kurul 
toplantısının TT
K
'


416/
1.
maddesi
gereğince çağrısız olarak
15/01/2020 tarihinde
saa
t
10:
00'da
Ayazağ
a
 
M
a
h
.
Ayazağ
a
 Yolu
No.3/A-
tıya davet
edilmesine
oybirliği i
l
e
karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807448


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Tam 1.963 2.012 33,45  
Yarım 949 973 16,18  
Çeyrek 476 487 8,09  
Gümüş.Ons 18,07 18,11 0,08  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
B. Petrol 68,14 68,14 1,89  
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