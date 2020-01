***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/01/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih15/01/2020Saati10:00AdresiAyazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Maslak Sarıyer İstanbulGündem1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesinin oya sunulması , 3- Şirket sermayesinin arttırılması hususunun hissedarların onayına sunulması ve Şirket, Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin tadili edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması. 4- Dilek, talepler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularKoton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 15/01/2020 tarihinde saat 10:00'da Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu No.3/A-B Sarıyer/İstanbul adresindeki şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/01/2020 tarih ve 51338070 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazı olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 307.500.000 TL sermayesine tekabül eden 6.150.000 adet hisseden 3.075.000 adedin vekaleten 3.075.000 adedin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun'un gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş gündem hazır bulunanlar huzurunda tekrar okunmuş, pay sahiplerinin, temsilcilerinin toplantıya ve gündeme bir itirazlarının olmadığı anlaşılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmak istenilen toplantıya pay sahiplerinin itiraz etmemesi üzerine genel kurul toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantıya Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile başlandı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Yılmaz Yılmaz'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine, tutanak yazmanlığına Şükriye Gülden Yılmaz'ın ve oy toplayıcılığına Ahmet Bülent Sabuncu'nun atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir. 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirket sermayesinin 307.500.000.- TL.dan 595.500.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 288.000.000 TL'sinin tamamının ortaklardan nakden karşılanmasına ve Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. YENİ ŞEKİL Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı Madde 6- Şirketin sermayesi 595.500.000.-TL (beş yüz doksan beş milyon beş yüz bin Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 50.-Türk Lirası tutarında 11.910.000 (on bir milyon dokuz yüz on bin) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda yazılı olduğu gibidir. Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 2.977.500 adet paya karşılık gelen 148.875.000.-TL.sı Yılmaz YILMAZ, Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 2.977.500 adet paya karşılık gelen 148.875.000.-TL.sı Şükriye Gülden YILMAZ Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 5.955.000 adet paya karşılık gelen 297.750.000.-TL.sı Nemo Apparel B.V. Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 307.500.000,- TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 288.000.000.-TL (iki yüz seksen sekiz milyon Türk Lirası) sermaye bedelinin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen sermayenin 120.000.000,-TL (yüz yirmi milyon Türk Lirası)'si tescilden önce aşağıda belirtilen pay sahipleri tarafından aşağıdaki şekilde ödenmiştir: Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.440.000 (bir milyon dört yüz kırk bin) adet paya karşılık gelen ve 72.000.000,-TL (yetmiş iki milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Yılmaz Yılmaz tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin 30.000.000,- TL'si tescilden önce nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir. Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.440.000 (bir milyon dört yüz kırk bin) adet paya karşılık gelen ve 72.000.000,-TL (yetmiş iki milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Şükriye Gülden Yılmaz tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin 30.000.000,-TL'si tescilden önce nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 2.880.000 (iki milyon sekiz yüz seksen bin) adet paya karşılık gelen ve 144.000.000,- TL (yüz kırk dört milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Nemo Apparel B.V. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin 60.000.000,-TL'si tescilden önce nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir. Payların tamamı nama yazılıdır. 4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, genel kurul toplantısında hazır bulunan tüm ortaklar adına toplantı başkanı, nakit arttırılan sermayenin kalan kısmını tanınan yasal süre beklemeden en kısa sürede tamamlamayı temenni ederler dedi ve toplantıda görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırıldı.Genel Kurul Tescil Tarihi16/01/2020AçıklamalarŞirketimizin 15/01/2020 tarihinde gerçekleşen 2020 Yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 16/01/2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813291BIST