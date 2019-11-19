***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2019 16:27
***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 21/11/2019 tarihinde, saat 10:00'da, Maslak, Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu, N 3/A-B Sarıyer/İstanbul adresinde, T.T.K.nun 416 ncı maddesine göre aşağıda yazılı gündemle yapılmasına, Şirket ortaklarının toplantıya davet edilmesine karar verildi.
GÜNDEM
Açılış ve top Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti hususunda karar alınması, Dilekler, temenniler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799654
BIST
16:42107.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 535,12
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:425,7181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0214
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:426,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0222
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:42270,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,49
|Açılış
|: 270,03
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,47
|247.281.476
|% 15,75
|
|MARKA
|0,92
|9.961.582
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.237.932
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.366.223
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,93
|18.322.226
|% 12,05
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|YAPRK
|5,51
|840.439
|% -5,00
|
|DGGYO
|3,79
|17.588.698
|% -4,77
|
|THYAO
|14,14
|1.956.403.740
|% -0,56
|
|ASELS
|19,49
|476.840.936
|% 1,09
|
|TUPRS
|127,10
|419.767.728
|% 2,67
|
|GARAN
|10,19
|304.945.580
|% 0,49
|
|PGSUS
|75,95
|284.835.169
|% -1,17
|
|HURGZ
|1,47
|247.281.476
|% 15,75
|
|EKGYO
|1,39
|196.796.209
|% 2,21
|
|THYAO
|14,14
|1.956.403.740
|% -0,56
|
|KRDMD
|2,36
|235.701.611
|% -0,84
|
|OZGYO
|1,30
|93.777.429
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|% -0,45
|
|Frank
|5,7455
|5,7802
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-2,53
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|-7,70
|
|Yarım
|862
|884
|-3,73
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,16
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|61,79
|61,79
|-0,65
|
Seans Raporu
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 661, 63 artarak (% 0.50 ) 132, 510
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16:53XU100
Endeks 107, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 7, 957.00 milyon TL de
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16:53RHEAG
Yüzde 12.05 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 492, 428 adet işlem
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16:52TUKAS
Yüzde 4.83 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 895, 475 adet işlem
-
16:51SEKUR
Yüzde 4.34 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 369 adet işlem