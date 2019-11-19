***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 21/11/2019 tarihinde, saat 10:00'da, Maslak, Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu, N 3/A-B Sarıyer/İstanbul adresinde, T.T.K.nun 416 ncı maddesine göre aşağıda yazılı gündemle yapılmasına, Şirket ortaklarının toplantıya davet edilmesine karar verildi.GÜNDEMAçılış ve top Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve verilecek ücretlerin tespiti hususunda karar alınması, Dilekler, temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799654BIST