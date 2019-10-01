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***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.10.2019 13:06
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***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKOTNE1918 ISIN Kodlu Tahvilin İtfa ve 4. Kupon Faiz Ödeme Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 420.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 295
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKOTNE1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.070.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 7,9781 2.478.795,67 Evet
2 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 7,9781 2.478.795,67 Evet
3 09.09.2019 06.09.2019 09.09.2019 7,9781 2.478.795,67 Evet
4 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 1,9288 599.278,16 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 31.070.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFKOTNE1918 ISIN kodlu 31.070.000.-TL nominal değerli 295 gün vadeli tahvilin 4.ve son kupon dönemine ilişkin 599.278,16-TL tutarındaki faiz ödemesi ve 31.070.000,00 -TL tutarındaki Anapara ödemesi 01.10.2019 tarihinde yapılmış ve tahvil itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789358


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