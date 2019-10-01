***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKOTNE1918 ISIN Kodlu Tahvilin İtfa ve 4. Kupon Faiz Ödeme BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 420.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.10.2019Vade (Gün Sayısı) 295Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKOTNE1918Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.070.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 7,9781 2.478.795,67 Evet2 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 7,9781 2.478.795,67 Evet3 09.09.2019 06.09.2019 09.09.2019 7,9781 2.478.795,67 Evet4 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 1,9288 599.278,16 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 31.070.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFKOTNE1918 ISIN kodlu 31.070.000.-TL nominal değerli 295 gün vadeli tahvilin 4.ve son kupon dönemine ilişkin 599.278,16-TL tutarındaki faiz ödemesi ve 31.070.000,00 -TL tutarındaki Anapara ödemesi 01.10.2019 tarihinde yapılmış ve tahvil itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789358BIST