***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.11.2019 13:23
***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFKOTN12012 ISIN Kodlu Tahvilin 3.Kupon Ödeme Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 420.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 347
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50
ISIN Kodu TRFKOTN12012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.870.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.05.2019 02.05.2019 03.05.2019 6,3576 4.187.751,12 Evet
2 02.08.2019 01.08.2019 02.08.2019 6,3576 4.187.751,12 Evet
3 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 6,3576 4.187.751,12 Evet
4 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 5,1699
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFKOTN12012 ISIN Kodlu 65.870.000.-TL tutarlı tahvilin 4.187.751,12 -TL'lik 3. kupon ödemesi 01.11.2019 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796098
BIST