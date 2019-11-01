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***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.11.2019 13:23
GÜNCEL HABERLER

***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKOTN12012 ISIN Kodlu Tahvilin 3.Kupon Ödeme Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 420.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 347
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50
ISIN Kodu TRFKOTN12012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.870.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.05.2019 02.05.2019 03.05.2019 6,3576 4.187.751,12 Evet
2 02.08.2019 01.08.2019 02.08.2019 6,3576 4.187.751,12 Evet
3 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 6,3576 4.187.751,12 Evet
4 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 5,1699
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFKOTN12012 ISIN Kodlu 65.870.000.-TL tutarlı tahvilin 4.187.751,12 -TL'lik 3. kupon ödemesi 01.11.2019 tarihinde yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796098


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KLMSN 14,73 42.173.043 % 12,27  
ACSEL 4,84 13.093.112 % 9,26  
ANELE 2,16 9.376.785 % 8,00  
IZTAR 5,97 8.084.878 % 7,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3977 7,4348 % 0,33  
Frank 5,7848 5,8197 % 0,27  
Riyal 1,5234 1,5310 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.511 -2,25  
Altın Gr. 278 278 0,36  
Cumhuriyet 1.842 1.870 -1,00  
Tam 1.833 1.879 -0,69  
Yarım 886 909 -0,33  
Çeyrek 444 455 -0,16  
Gümüş.Ons 18,07 18,09 -0,02  
Gümüş Gr. 3,33 3,33 0,00  
B. Petrol 59,74 59,74 0,12  
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