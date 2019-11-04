***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKOTN82018 ISIN Kodlu Tahvilin 1.Kupon Ödeme BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 420.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 12.08.2020Vade (Gün Sayısı) 373Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKOTN82018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.750.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 6,4822 26 28,6494 3.224.894,5 Evet2 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 6,4822 26 28,64943 04.05.2020 30.04.2020 04.05.20204 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSKOTN82018 ISIN Kodlu 49.750.000.-TL tutarlı tahvilin 3.224.894,50 -TL'lik 1. kupon ödemesi 04.11.2019 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796308BIST