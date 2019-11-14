***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.11.2019 13:34
***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFKOTN12020 ISIN Kodlu Tahvilin 3.Kupon Ödeme Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 420.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 346
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKOTN12020
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 6,3576 2.638.404 Evet
2 15.08.2019 09.08.2019 15.08.2019 6,4973 2.696.379,5 Evet
3 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 6,3576 2.638.404 Evet
4 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 4,9603
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFKOTN12020 ISIN Kodlu 41.500.000.-TL tutarlı tahvilin 2.638.404,00 -TL'lik 3. kupon ödemesi 14.11.2019 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798866
BIST