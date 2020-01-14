***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKOTN12012 ISIN Kodlu Tahvilin İtfa ve 4. Kupon Faiz Ödeme BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 420.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.01.2020Vade (Gün Sayısı) 347Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50ISIN Kodu TRFKOTN12012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.870.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.05.2019 02.05.2019 03.05.2019 6,3576 4.187.751,12 Evet2 02.08.2019 01.08.2019 02.08.2019 6,3576 4.187.751,12 Evet3 01.11.2019 31.10.2019 01.11.2019 6,3576 4.187.751,12 Evet4 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 5,1699 3.405.413,13 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.01.2020 13.01.2020 14.01.2020 65.870.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFKOTN12012 ISIN kodlu 65.870.000,00 -TL nominal değerli 347 gün vadeli tahvilin 4.ve son kupon dönemine ilişkin 3.405.413,13 -TL tutarındaki faiz ödemesi ve 65.870.000,00 -TL tutarındaki Anapara ödemesi 14.01.2020 tarihinde yapılmış ve tahvil itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812316BIST