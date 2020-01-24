***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKOTN12020 ISIN Kodlu Tahvilin İtfa ve 4. Kupon Faiz Ödeme BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 420.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.01.2020Vade (Gün Sayısı) 346Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKOTN12020Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 41.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 6,3576 2.638.404 Evet2 15.08.2019 09.08.2019 15.08.2019 6,4973 2.696.379,5 Evet3 14.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 6,3576 2.638.404 Evet4 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 4,9603 2.058.524,5 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 41.500.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFKOTN12020 ISIN Kodlu 41.500.000.-TL nominal değerli 346 gün vadeli tahvilin 4.ve son kupon dönemine ilişkin 2.058.524,50 -TL tutarındaki faiz ödemesi ve 41.500.000,00 -TL tutarındaki Anapara ödemesi 24.01.2020 tarihinde yapılmış ve tahvil itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814369BIST