***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILMAZ YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25 Bağımsız Üye DeğilŞÜKRİYE GÜLDEN YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25 Bağımsız Üye DeğilNEMO APPAREL B.V. SEYMUR TARI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye DeğilDARLA B.V. ALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802595BIST