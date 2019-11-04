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***KOTON* *KTKVK* *ARNFK* *DEVA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

04.11.2019 17:28
GÜNCEL HABERLER

***KOTON******KTKVK******ARNFK******DEVA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARNFK, DEVA, KOTON, KTKVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN22010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRSKOTN82018 FİNANSMAN BONOSU 04/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1924 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/11/2019 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1924 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796401


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Sterlin 7,3757 7,4127 % 0,19  
Frank 5,7849 5,8198 % 0,32  
Riyal 1,5239 1,5316 % 0,44  
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