***KOTON* *KTKVK* *ARNFK* *DEVA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
04.11.2019 17:28
***KOTON******KTKVK******ARNFK******DEVA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARNFK, DEVA, KOTON, KTKVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSAREN22010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA52119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRSKOTN82018 FİNANSMAN BONOSU 04/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1924 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/11/2019 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKK1924 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796401
BIST
18:05100.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.625,06
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.441
En Düşük
99.144
18:055,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0261
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7407
En Düşük
5,6838
18:056,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3990
En Düşük
6,3455
18:05278,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,25
|Açılış
|: 278,15
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
278,41
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.117.282
|% 20,00
|
|KLMSN
|17,35
|74.688.598
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|
|GLBMD
|1,24
|1.992.533
|% 14,81
|
|ALKA
|4,36
|19.895.062
|% 8,73
|
|DOKTA
|36,50
|764.052
|% -15,31
|
|INFO
|4,85
|11.128
|% -11,01
|
|MSGYO
|1,53
|30.427.315
|% -10,00
|
|TKURU
|9,58
|85.761
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,65
|1.699.465
|% -8,84
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|ASELS
|18,87
|355.253.135
|% 2,61
|
|FENER
|17,00
|332.187.652
|% 2,10
|
|GARAN
|9,47
|331.483.217
|% 2,05
|
|SASA
|6,32
|313.682.565
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,25
|299.949.655
|% 4,65
|
|ISFIN
|2,68
|295.734.363
|% 3,08
|
|PETKM
|3,51
|267.842.319
|% 2,33
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|VAKFN
|1,49
|100.941.798
|% -6,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3757
|7,4127
|% 0,19
|
|Frank
|5,7849
|5,8198
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5239
|1,5316
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|-4,83
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,21
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,69
|
Seans Raporu
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2160, 32 artarak (% 1.78 ) 123, 426
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Yüzde 5.75 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 577, 507 adet işlem
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17:56SAYAS
Yüzde 12.07 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 311 adet işlem
-
17:55ALKIM
Yüzde 6.55 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 302 adet işlem