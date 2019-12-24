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***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

24.12.2019 16:49
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***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Borsa İstanbul A.Ş. 'nin 24.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9689  sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. 
 Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. 
 Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804999


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Riyal 1,5806 1,5885 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.491 4,72  
Altın Gr. 285 285 0,88  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.927 9,85  
Yarım 909 932 4,76  
Çeyrek 456 466 2,39  
Gümüş.Ons 17,59 17,61 0,16  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,03  
B. Petrol 66,75 66,75 0,36  
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