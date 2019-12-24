***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.12.2019 16:49
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 'nin 24.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9689 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804999
BIST
17:00113.304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.128,43
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
17:005,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
17:006,6004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
17:00285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,21
|87.257.014
|% 16,12
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.856.351
|% 14,91
|
|MNDRS
|1,41
|107.917.070
|% 13,71
|
|ITTFH
|4,05
|91.871.213
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,03
|846.761.946
|% 1,81
|
|HALKB
|5,96
|487.505.029
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|IPEKE
|8,00
|396.276.321
|% 1,78
|
|KOZAA
|10,22
|362.211.551
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,12
|255.959.993
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|257.083.177
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.222.540
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.226.888
|% 4,72
|
|PETKM
|3,75
|407.365.240
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6789
|7,7174
|% 0,02
|
|Frank
|6,0345
|6,0709
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|4,72
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|
Seans Raporu
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1082, 11 artarak (% 1.01 ) 107, 769
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