***KOZAL* *IPEKE* *KOZAA*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KOZAL******IPEKE******KOZAA*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler [IPEKE, KOZAA]İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2017/44 E. sayılı davanın karar duruşması bugün (09 Ocak 2019) yapılmıştır. Şirket Tüzel Kişiliğini ilgilendirmesi hasebiyle mahkemece bu hususlarda verilen karar aşağıdaki gibidir:" İşbu dava dosyası ile ilgili kayyım atanan ve kayyımlık görevi TMSF'na devredilen tüm şirketlerde Sanıklar Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu payları oranında hisselerin TCK 54. maddesi gereğince müsaderesine,Hüküm kesinleşinceye kadar kayyım atanan şirketlere ilişkin kayyımlık tedbirinin devamıyla bu görevin TMSF tarafından yerine getirilmesinin devamına,SPK Kanununa Muhalefet suçlarından dolayı uğranıldığı belirtilen zararlardan dolayı ilgililerin hukuk mahkemelerinde dava açmakta muhtariyetine,Sanıklar Hamdi Akın İpek, Pelin Zenginer, Nevin İpek'in yargılamanın başından itibaren haklarında yakalama kararı bulunması ve yakalanamamış olmaları nedeniyle bu sanıkların dosyalarının tefriki ile yeni esasa kaydedilmesine, tefrik kararı verilen ve işbu dava dosyası ile kayyım atanan ve kayyımlık görevi TMSF'na devredilen tüm şirketlerde pay sahibi olan sanıkların bu dava dosyası ile ilgili şirketlerdeki kayyım kararının aynen devamına, kanun yolu açık olmak üzere" karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811181BIST