***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kayseri İli Kocasinan ilçesi Himmetdede beldesinde, Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.07.2016 tarihli ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 23.11.2017 tarih ve E:2016/756, K 2017/1391 sayılı kararıyla reddedilmiş olduğu, mezkur karar hakkında Danıştay 14. Daire Başkanlığının 2018/360 E, K. 896 sayılı kararı ile bozma kararı verildiği, bozma üzerine yeniden yapılan yargılamada yerel mahkemece yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin E:2018/501, K:2019/394 sayılı kararıyla ilgili dava reddedildiği şirketimizce 24/05/2019 tarihli KAP açıklamasında bildirilmiş idi.Gelinen durumda, anılan karara karşı davacı vekilince yapılan temyiz başvurusu neticesinde, Danıştay 6. Dairesinin 23.10.2019 tarihli ve E:2019/15830, K:2019/9920 sayılı ilamı ile temyiz başvurusu reddedilerek ret kararı karar kesin olarak onanmıştır.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798488BIST