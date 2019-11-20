***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 21.05.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında, Şirketimiz Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.07.2016 tarihli ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın, Kayseri 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirilmiş idi. Gelinen aşamada davacı yanca yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay 6. Dairesinin 2019/15818 E., K. 9919 sayılı kararıyla temyiz isteminin reddi ile anılan ret kararının kesin olarak Onanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799748BIST