***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2019 11:02
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 21.05.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında, Şirketimiz Himmetdede Altın Madeni işletmesi projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 14.07.2016 tarihli ÇED olumlu kararının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davanın, Kayseri 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirilmiş idi. Gelinen aşamada davacı yanca yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay 6. Dairesinin 2019/15818 E., K. 9919 sayılı kararıyla temyiz isteminin reddi ile anılan ret kararının kesin olarak Onanmasına karar verilmiştir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799748
BIST
11:13107.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 44,16
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.842
En Düşük
107.099
11:135,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
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5,7222
En Düşük
5,6955
11:136,3139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,3350
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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6,3356
En Düşük
6,3078
11:13271,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 1,85
|Açılış
|: 271,55
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|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,05
|7.192.288
|% 14,13
|
|OYAYO
|2,20
|17.875.583
|% 11,11
|
|UZERB
|1,57
|9.272
|% 9,79
|
|OYLUM
|4,51
|5.994.808
|% 8,67
|
|AKENR
|0,80
|19.477.034
|% 8,11
|
|PINSU
|2,35
|11.121.296
|% -14,23
|
|EGCYH
|0,10
|3.037
|% -9,09
|
|BRMEN
|1,01
|2.413.214
|% -4,72
|
|ISBTR
|23.505,00
|47.010
|% -4,40
|
|YONGA
|6,52
|945
|% -4,40
|
|THYAO
|14,17
|332.734.217
|% 0,35
|
|PETKM
|3,77
|289.562.368
|% 0,80
|
|GARAN
|10,30
|112.683.819
|% 0,49
|
|AKBNK
|7,82
|103.615.907
|% 0,64
|
|VAKBN
|5,06
|102.103.512
|% 1,81
|
|PETKM
|3,77
|289.562.368
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,43
|58.097.137
|% -0,69
|
|TSKB
|1,04
|39.048.651
|% 2,97
|
|HURGZ
|1,53
|56.716.768
|% 0,66
|
|KARSN
|1,42
|47.173.977
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3505
|7,3873
|% 0,09
|
|Frank
|5,7405
|5,7751
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5177
|1,5253
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|6,07
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|60,72
|60,72
|-0,19
|
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