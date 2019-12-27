***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 11:32
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından, İzmir ili Bergama ilçesi Ovacık mevkiindeki Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesi ile ilgili olarak 03.08.2017 tarihinde "ÇED Olumlu" Kararı verildiği, bu ÇED Olumlu Kararı hakkında, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olup, şirketimizce davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebinde bulunulduğu açıklanmıştı.
Gelinen durumda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından davacıların Yürütmeyi Durdurma taleplerinin reddine kesin olarak karar verildiği hususu şirketimize bu gün tebliğ edilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805493
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|1.511
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|Altın Gr.
|289
|289
|0,92
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|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
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|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
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|Yarım
|920
|944
|3,38
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|Çeyrek
|462
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|1,69
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|Gümüş.Ons
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