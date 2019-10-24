***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.250.000 74 80.456 150.305 414.535 4.895.370 4.895.370Düzeltmelerden Sonraki Tutar4.250.000 74 80.456 150.305 414.535 4.895.370 4.895.370Transferler27 414.535 -414.535Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)689.646 689.646 689.646Dönem Karı (Zararı)27 689.646 689.646 689.646Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.554 -3.554 -3.554Dönem Sonu Bakiyeler27 4.250.000 74 80.456 561.286 689.646 5.581.462 5.581.462Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.250.000 74 80.456 561.286 1.197.805 6.089.621 6.089.621Transferler27 1.197.805 -1.197.805Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)862.539 862.539 862.539Dönem Karı (Zararı)27 862.539 862.539 862.539Dönem Sonu Bakiyeler27 4.250.000 74 80.456 1.759.091 862.539 6.952.160 6.952.160Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.108 -91.811Dönem Karı (Zararı)862.539 892.727Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.166.194 665Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.945 4.219Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.945 4.219Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.450.824Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -1.450.824Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 272.685 -3.554İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler587.134 -926.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 279.342 -981.222İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 279.342 -981.222Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -3.441 -5.243Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 18.405 9.818Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 32.604 39.259Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 260.224 -25.985İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 268.071İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 -7.847İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 36.605Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 44Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 36.561Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları283.479 -33.376Vergi İadeleri (Ödemeleri)-309.587 -58.435YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.108 -91.811NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.108 -91.811DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 33.902 92.177DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.794 366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7.794 33.902Diğer Alacaklar3 7.835.275 6.663.793İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 7.834.632 6.663.793İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar643 0Peşin Ödenmiş Giderler3.441Diğer Dönen Varlıklar7.847ARA TOPLAM7.854.357 6.697.695TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.854.357 6.697.695DURAN VARLIKLARErtelenmiş Vergi Varlığı5.123TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 5.123TOPLAM VARLIKLAR7.854.357 6.702.818KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar41.285 22.880İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar41.285 22.880Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar101.512 68.908Diğer Borçlar454.277 186.206İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16.369 4.323İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar437.908 181.883Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü309.587ARA TOPLAM597.074 587.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER597.074 587.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar37.561 25.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar37.561 25.616Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü267.562TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER305.123 25.616TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER902.197 613.197ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.952.160 6.089.621Ödenmiş Sermaye4 4.250.000 4.250.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4 74 74Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4 80.456 80.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.759.091 561.286Net Dönem Karı veya Zararı862.539 1.197.805TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.952.160 6.089.621TOPLAM KAYNAKLAR7.854.357 6.702.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri5 -308.162 -204.863 -111.763 -71.180Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.742 -75Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.427 -88 -88ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-314.589 -182.209 -111.763 -71.343Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6 1.450.824 1.074.936 485.853 494.324FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.136.235 892.727 374.090 422.981Finansman Giderleri-1.011 -1.011SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.135.224 892.727 373.079 422.981Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-272.685 -203.081 -91.081 -111.704Dönem Vergi (Gideri) Geliri-197.362 -105.342Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-272.685 -5.719 -91.081 -6.362SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)862.539 689.646 281.998 311.277DÖNEM KARI (ZARARI)862.539 689.646 281.998 311.277Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları862.539 689.646 281.998 311.277Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,20300000 0,16230000 0,06640000 0,07320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)862.539 689samlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları862.539 689.646 281.998 311.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794631BIST