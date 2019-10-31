***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2018 yılı karının kullanım kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.10.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.12.2019Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDFY00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, KPHOL, TREHDFY00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHDFY00023 0 0B Grubu, KPHOL, TREHDFY00015 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin kar dağıtım politikası gereğince, Şirketimizin 31.12.2018 tarihli mali tablolarına göre oluşan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabında takip edilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul'a iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştirKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.250.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 80.456Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.197.805 1.538.006,114. Vergiler ( - ) 309.587 309.587,35. Net Dönem Kârı 888.218 1.228.418,816. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 61.420,94 61.420,948. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 826.797,06 1.166.997,87Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 826.797,0611. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 826.797,06 1.166.997,8720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıGenel Kurul'a teklid edilen Kar Dağıtım tablosu.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795948BIST