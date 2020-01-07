***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim kurulu üyesi Sn.Cengiz Dilli'nin istifası ile boşalan üyeliğe, TTK'nın 363,maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn.Ercan Pekalp'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808199BIST