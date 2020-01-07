***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2020 14:21
***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim kurulu üyesi Sn.Cengiz Dilli'nin istifası ile boşalan üyeliğe, TTK'nın 363,maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn.Ercan Pekalp'ın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808199
BIST
16:44112.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.543,86
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:445,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:446,6686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:44301,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,48
|Açılış
|: 301,17
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,11
|32.880.367
|% 17,91
|
|BRYAT
|66,85
|10.595.881
|% 16,56
|
|DERAS
|4,06
|82.380.044
|% 16,33
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.769
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,90
|85.101.752
|% 13,42
|
|IZMDC
|7,75
|2.258.377
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,68
|1.690.590.261
|% 1,11
|
|ASELS
|22,16
|411.472.061
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|295.132.779
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,20
|269.261.009
|% 0,33
|
|KRDMD
|2,64
|213.409.867
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|295.132.779
|% 4,61
|
|THYAO
|13,68
|1.690.590.261
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,41
|133.621.572
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,64
|213.409.867
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,90
|138.284.045
|% 4,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8181
|7,8573
|% -0,27
|
|Frank
|6,1305
|6,1674
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5882
|1,5961
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,14
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|-12,52
|
|Yarım
|961
|985
|-6,06
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|