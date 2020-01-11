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***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.01.2020 15:22
GÜNCEL HABERLER



***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KAMİL ENGİN YEŞİL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği. Yoktur. 15.93 B Bağımsız Üye Değil
ONUR AKÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.12.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ERSİN BENGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.12.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değil
FERMANİ ÖZGÜR ALTUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Denetimden Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı.
HÜSEYİN KIZANLIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi üyesi
ERCAN PEKALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.01.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yoktur. Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811971


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Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,17  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,04  
B. Petrol 64,95 64,95 -0,41  
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