***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 18:02
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 1.500.000
Dönem Karı (Zararı)
-626.051 -626.051
Dönem Sonu Bakiyeler
-626.051 873.949 873.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-516.036
Dönem Karı (Zararı)
-626.051
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-626.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-168.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 6.925
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
819
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 819
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -176.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
292.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.632
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
80.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
204.127
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
6.999
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
6.999
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-502.005
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.031
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.249
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -37.249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.499.548
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
1.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
367
Ödenen Faiz
-819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
946.263
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
946.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
946.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 946.263
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 14.031
ARA TOPLAM
960.294
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
960.294
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
30.324
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 30.324
Kullanım Hakkı Varlıkları
2,5 59.735
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 176.456
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
266.515
TOPLAM VARLIKLAR
1.226.809
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.402
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.402
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2,5 26.402
Ticari Borçlar
81.632
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 80.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 884
Kısa Vadeli Karşılıklar
204.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 204.127
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.999
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 6.999
ARA TOPLAM
319.160
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
319.160
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.700
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2,5 33.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.700
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
352.860
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
873.949
Ödenmiş Sermaye
1.500.000
Net Dönem Karı veya Zararı
-626.051
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
873.949
TOPLAM KAYNAKLAR
1.226.809
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı