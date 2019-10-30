***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.500.000 1.500.000Dönem Karı (Zararı)-626.051 -626.051Dönem Sonu Bakiyeler-626.051 873.949 873.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-516.036Dönem Karı (Zararı)-626.051Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-626.051Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-168.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 6.925Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler819Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 819Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -176.456İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler292.758Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.632İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)80.748İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)884Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)204.127Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler6.999Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)6.999Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-502.005Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.031YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.249Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.249Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -37.249FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.499.548İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları1.500.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları367Ödenen Faiz-819YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)946.263NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)946.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ946.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 946.263Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 14.031ARA TOPLAM960.294TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR960.294DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar30.324Tesis, Makine ve Cihazlar7 30.324Kullanım Hakkı Varlıkları2,5 59.735Ertelenmiş Vergi Varlığı13 176.456TOPLAM DURAN VARLIKLAR266.515TOPLAM VARLIKLAR1.226.809KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar26.402İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.402Kiralama İşlemlerinden Borçlar2,5 26.402Ticari Borçlar81.632İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 80.748İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 884Kısa Vadeli Karşılıklar204.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 204.127Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.999İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 6.999ARA TOPLAM319.160TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER319.160UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.700İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.700Kiralama İşlemlerinden Borçlar2,5 33.700TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.700TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER352.860ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar873.949Ödenmiş Sermaye1.500.000Net Dönem Karı veya Zararı-626.051TOPLAM ÖZKAYNAKLAR873.949TOPLAM KAYNAKLAR1.226.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı