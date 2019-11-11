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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

11.11.2019 17:25
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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   Şirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.-TL (birmilyonbeşyüzbinTürkLirası)'dan 5.000.000.-TL (beşmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 31.10.2019 tarih ve "Sermaye artırımı başvurunuz hk." konulu, 12233903-350.05-E.13775 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Şirket'in artırılan 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'imizin tek pay sahibi
KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Şirket'in 2019/18 sayılı 05.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin tadil tasarısı şekli ekte sunulmaktadır.
EK: 05.11.2019 sayılı 2019/18 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve eki tadil tasarısı 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798067


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