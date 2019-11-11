***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.-TL (birmilyonbeşyüzbinTürkLirası)'dan 5.000.000.-TL (beşmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 31.10.2019 tarih ve "Sermaye artırımı başvurunuz hk." konulu, 12233903-350.05-E.13775 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.Şirket'in artırılan 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'imizin tek pay sahibiKIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Şirket'in 2019/18 sayılı 05.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin tadil tasarısı şekli ekte sunulmaktadır.EK: 05.11.2019 sayılı 2019/18 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve eki tadil tasarısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798067BIST