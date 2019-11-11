***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.11.2019 17:25
***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.-TL (birmilyonbeşyüzbinTürkLirası)'dan 5.000.000.-TL (beşmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 31.10.2019 tarih ve "Sermaye artırımı başvurunuz hk." konulu, 12233903-350.05-E.13775 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Şirket'in artırılan 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'imizin tek pay sahibi
KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Şirket'in 2019/18 sayılı 05.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin tadil tasarısı şekli ekte sunulmaktadır.
EK: 05.11.2019 sayılı 2019/18 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve eki tadil tasarısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798067
BIST
18:05103.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,72
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
18:055,7734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7741
En Düşük
5,7705
18:056,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3726
En Düşük
6,3676
18:05270,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 270,34
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
268,80
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.758.197
|% 19,94
|
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|8.353.905
|% 14,95
|
|KFEIN
|8,43
|134.423.268
|% 13,00
|
|DGATE
|7,06
|116.529.354
|% 12,42
|
|KLNMA
|46,38
|4.605.539
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,63
|4.180.473
|% -10,59
|
|MNDRS
|0,85
|35.245.881
|% -7,61
|
|YESIL
|12,80
|17.651.681
|% -7,31
|
|TKURU
|8,50
|90.910
|% -7,10
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|ASELS
|18,78
|401.766.513
|% -0,69
|
|GARAN
|9,77
|384.496.654
|% -0,20
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|KRDMD
|2,28
|202.452.552
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,26
|74.187.770
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4363
|% 0,73
|
|Frank
|5,7918
|5,8267
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,18
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,25
|62,25
|-0,26
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59NATEN
Yüzde 5.60 oranında artışla 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 255, 147 adet işlem
-
17:58ULAS
Yüzde 5.70 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 014, 208 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 103, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 7, 258.00 milyon TL de
-
17:56SANKO
Yüzde 8.41 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 902, 188 adet işlem
-
17:54GOZDE
Yüzde 4.70 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 606 adet işlem