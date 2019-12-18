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***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.12.2019 14:59
GÜNCEL HABERLER



***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet İhsan BAĞIRGAN Muhasebe Operasyon Yöneticisi 01.08.2019 0212-2631887/400 ahmet.bagirgan@kizilay.com.tr Düzey 3

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.000.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804143


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 69,15 4.329.474 % 14,96  
MTRYO 5,97 9.244.836 % 13,50  
IEYHO 0,62 236.943.676 % 12,73  
FMIZP 38,28 29.724.318 % 11,28  
BURVA 7,90 8.943.816 % 10,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7135 7,7522 % 0,14  
Frank 5,9989 6,0351 % 0,34  
Riyal 1,5711 1,5790 % 0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 -0,01  
Altın Gr. 281 281 1,32  
Cumhuriyet 1.860 1.888 11,00  
Tam 1.851 1.897 10,27  
Yarım 895 918 4,96  
Çeyrek 449 459 2,48  
Gümüş.Ons 16,98 17,02 -0,01  
Gümüş Gr. 3,22 3,23 0,01  
B. Petrol 65,97 65,97 -0,13  
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