***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyet Yetki Belgemiz Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796329BIST