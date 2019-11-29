***KRDMA* *AVISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
29.11.2019 16:50
***KRDMA******AVISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler AVISA, KRDMA
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TRECUHE00018 AVISA Nakit Temettü Ödeme 18,88889 22,22222 29/11/2019 TRY
PAY SENEDİ KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A GRUBU TRAKRDMA91G3 KRDMA Nakit Temettü Ödeme 11,1842 13,15789 29/11/2019 TRY
PAY SENEDİ KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU TRAKRDMR91G7 KRDMD Nakit Temettü Ödeme 11,1842 13,15789 29/11/2019 TRY
PAY SENEDİ KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.B GRUBU TRAKRDMB91G1 KRDMB Nakit Temettü Ödeme 11,1842 13,15789 29/11/2019 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801008
BIST
18:05106.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -222,50
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.564
18:055,7508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0097
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7372
18:056,3396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3187
18:05270,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,67
|Açılış
|: 270,75
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,96
En Düşük
268,74
BIST En Aktif Hisseler
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|AVTUR
|1,87
|37.526.520
|% 19,11
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|MTRYO
|2,99
|627.405
|% 15,00
|
|KSTUR
|17,35
|54.661
|% -8,78
|
|HUBVC
|13,81
|4.570.519
|% -8,48
|
|DOKTA
|30,68
|70.520
|% -7,03
|
|UMPAS
|0,45
|59.760
|% -6,25
|
|UTPYA
|4,47
|22.629.560
|% -5,89
|
|THYAO
|13,66
|1.326.786.277
|% -1,16
|
|GARAN
|10,10
|435.878.797
|% 0,10
|
|EREGL
|8,02
|383.253.423
|% 1,91
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|IHLAS
|0,78
|123.246.915
|% 20,00
|
|BSOKE
|1,36
|175.638.397
|% 15,25
|
|KRDMD
|2,39
|291.841.248
|% 0,42
|
|GSRAY
|1,88
|228.563.232
|% 2,73
|
|BJKAS
|2,91
|305.758.555
|% 15,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4121
|7,4493
|% -0,03
|
|Frank
|5,7231
|5,7576
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5276
|1,5352
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|6,95
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,58
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.779
|1.823
|-3,73
|
|Yarım
|860
|882
|-1,80
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,55
|60,55
|-2,73
|
Seans Raporu
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-
17:57XU100
Endeks 106, 845 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 7, 014.00 milyon TL de
-
17:56MEPET
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 992, 470 adet işlem
-
17:55UTPYA
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 705, 150 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, BIMAS, PGSUS
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -324, 01 kaybederek (% -0.32 ) 102, 335