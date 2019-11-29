***KRDMA* *AVISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme









***KRDMA******AVISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )Özet Bilgi Hak Kullanımİlgili Şirketler AVISA, KRDMAMerkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMAPAY SENEDİ AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TRECUHE00018 AVISA Nakit Temettü Ödeme 18,88889 22,22222 29/11/2019 TRYPAY SENEDİ KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A GRUBU TRAKRDMA91G3 KRDMA Nakit Temettü Ödeme 11,1842 13,15789 29/11/2019 TRYPAY SENEDİ KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU TRAKRDMR91G7 KRDMD Nakit Temettü Ödeme 11,1842 13,15789 29/11/2019 TRYPAY SENEDİ KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.B GRUBU TRAKRDMB91G1 KRDMB Nakit Temettü Ödeme 11,1842 13,15789 29/11/2019 TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801008BIST