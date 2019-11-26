***KRDMA* *KRDMB* *AVISA* *KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KRDMA******KRDMB******AVISA******KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AVISA, KRDMA, KRDMB, KRDMD27.11.2019 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAVIVASA EMEKLILIK HAYAT AVISA 0,2222222 0,1888889KARDEMIR (A) KRDMA 0,1315789 0,111842KARDEMIR (B) KRDMB 0,1315789 0,111842KARDEMIR (D) KRDMD 0,1315789 0,111842Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800492BIST