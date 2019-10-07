***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2019 16:18
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. Karabük Şb tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790921
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