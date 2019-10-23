***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.10.2019 09:46
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. Karabük ŞB tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794316
BIST
10:5898.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 855,09
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.289
En Düşük
98.637
10:585,7878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:586,4421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0216
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
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6,4689
En Düşük
6,4282
10:58277,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 277,91
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,00
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|9,98
|59.531
|% 10,77
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|MARKA
|0,79
|3.635.443
|% 9,72
|
|EGCYO
|0,14
|23
|% 7,69
|
|SANKO
|4,08
|5.077.752
|% 7,37
|
|PRZMA
|3,90
|50.799
|% -6,92
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|ATSYH
|0,56
|930
|% -5,08
|
|PRKME
|2,67
|969.909
|% -3,26
|
|THYAO
|11,66
|268.776.350
|% 0,78
|
|GARAN
|9,52
|145.119.119
|% 2,15
|
|DOAS
|8,91
|127.550.104
|% 4,21
|
|AKBNK
|7,09
|123.635.606
|% 0,42
|
|ISFIN
|2,32
|90.623.490
|% 2,65
|
|ISFIN
|2,32
|90.623.490
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,23
|43.177.715
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,18
|64.559.933
|% 1,40
|
|THYAO
|11,66
|268.776.350
|% 0,78
|
|AKBNK
|7,09
|123.635.606
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4299
|7,4671
|% -0,36
|
|Frank
|5,8274
|5,8625
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5389
|1,5466
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,23
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,45
|59,45
|-0,25
|
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