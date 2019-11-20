***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.11.2019 09:02
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799719
BIST
11:14107.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 42,52
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.842
En Düşük
107.099
11:145,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0106
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6955
11:146,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3356
En Düşük
6,3078
11:14271,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,73
|Açılış
|: 271,55
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,05
|7.208.872
|% 14,13
|
|OYAYO
|2,20
|18.355.350
|% 11,11
|
|UZERB
|1,57
|9.272
|% 9,79
|
|OYLUM
|4,52
|6.125.520
|% 8,92
|
|AKENR
|0,80
|22.208.616
|% 8,11
|
|PINSU
|2,37
|11.440.253
|% -13,50
|
|EGCYH
|0,10
|3.037
|% -9,09
|
|BRMEN
|1,00
|2.446.086
|% -5,66
|
|ISBTR
|23.505,00
|47.010
|% -4,40
|
|YONGA
|6,52
|945
|% -4,40
|
|THYAO
|14,19
|407.209.748
|% 0,50
|
|PETKM
|3,77
|293.025.604
|% 0,80
|
|GARAN
|10,27
|121.282.670
|% 0,20
|
|AKBNK
|7,82
|104.765.679
|% 0,64
|
|VAKBN
|5,04
|104.513.382
|% 1,41
|
|PETKM
|3,77
|293.025.604
|% 0,80
|
|TSKB
|1,04
|42.303.025
|% 2,97
|
|EKGYO
|1,44
|58.365.397
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|57.385.648
|% 0,00
|
|KARSN
|1,41
|47.342.504
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3501
|7,3870
|% 0,09
|
|Frank
|5,7430
|5,7776
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5182
|1,5259
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.479
|6,00
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,76
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,02
|
|B. Petrol
|60,63
|60,63
|-0,28
|