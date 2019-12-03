***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.12.2019 09:04
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801403
BIST
10:29108.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 29,97
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.080
En Düşük
107.583
10:295,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7571
En Düşük
5,7372
10:296,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3779
En Düşük
6,3572
10:29270,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,07
|Açılış
|: 270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
270,57
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|7,87
|31.406.968
|% 10,85
|
|OSMEN
|3,39
|24.628
|% 9,71
|
|SANKO
|9,08
|14.917.593
|% 9,66
|
|UZERB
|1,85
|84.491
|% 9,47
|
|BALAT
|0,48
|115.512
|% 9,09
|
|EMNIS
|1,37
|5.275
|% -7,43
|
|HUBVC
|10,92
|987.539
|% -6,98
|
|SALIX
|5,40
|972
|% -4,42
|
|IHEVA
|2,32
|26.322
|% -4,13
|
|QNBFB
|26,80
|977.286
|% -2,76
|
|THYAO
|13,90
|197.443.288
|% 0,07
|
|BJKAS
|3,32
|118.636.645
|% -0,60
|
|GSRAY
|2,33
|112.071.589
|% 3,56
|
|ISFIN
|2,89
|90.027.641
|% 3,96
|
|GARAN
|10,16
|59.893.963
|% 0,20
|
|GSRAY
|2,33
|112.071.589
|% 3,56
|
|BJKAS
|3,32
|118.636.645
|% -0,60
|
|ISFIN
|2,89
|90.027.641
|% 3,96
|
|KRDMD
|2,44
|37.769.510
|% -0,81
|
|PETKM
|3,60
|54.878.053
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4290
|7,4663
|% 0,21
|
|Frank
|5,7761
|5,8109
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5282
|1,5359
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-0,66
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,11
|61,11
|0,19
|
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