***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094Transferler12 -9.230.501 2.323.771 258.452.166 -251.545.436Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.153.904 486.592.081 489.745.985 -211.567 489.534.418Dönem Karı (Zararı)486.592.081 486.592.081 -211.567 486.380.514Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.153.904 3.153.904 3.153.904Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.379.425 -2.379.425 -2.379.425Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 827.937.173 1.376.401 -182.123 36.627.919 508.508.593 486.592.081 2.934.917.796 -367.709 2.934.550.087Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791Transferler12 -29.490.349 78.835.986 765.138.913 -814.484.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.300.137 209.277.723 198.977.586 -176 198.977.410Dönem Karı (Zararı)209.277.723 209.277.723 -176 209.277.547Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.300.137 -10.300.137 -10.300.137Kar Payları-135.401.689 -135.401.689 -135.401.689Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.619.354.964 -7.434.385 -182.123 115.463.905 1.140.153.826 209.277.723 4.150.691.662 -150 4.150.691.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI933.766.464 496.949.328Dönem Karı (Zararı)209.277.547 486.380.514Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)209.277.547 486.380.514Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler224.442.838 717.908.576Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 143.208.770 107.083.277Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.579.519 -3.999.302Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-56.799 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.522.720 -3.999.302Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.513.832 30.065.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 35.004.129 25.738.125Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.509.703 4.327.847Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler61.504.783 11.121.237Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -16.802.887 -51.584.171Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 78.307.670 72.375.525Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -9.670.117Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18,19 0 -118.799.828Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler84.661.663 763.450.742Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler25.394.822 -11.594.226Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18,19 25.394.822 -11.594.226Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler582.593 1.265.032İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler582.593 1.265.032Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -94.314.856 -39.707.422Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -29.471.911 -30.049.278Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 -3.057.339 9.072.372İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler510.772.187 -691.680.884Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler191.944.998 66.716.944Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.472.056 -12.268.788Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler72.681.033 -580.103.636Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-552.346.519 -307.361.358Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler725.237.176 681.122.308Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.374.819 -4.952.006Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)137.764.875 -529.762.706İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.662.501 -5.071.642Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları944.492.572 512.608.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -13.209.663 -9.305.735Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -302.375 -939.459Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 2.785.930 -5.413.684YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-444.004.137 -174.560.305İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-375.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.265.991 3.381.719Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.265.991 3.381.719Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-359.186.393 -198.314.529Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -358.497.615 -197.453.837Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -688.778 -860.692Alınan Temettüler30.926.154 30.049.278Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-116.634.889 -9.676.773FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-430.991.387 -291.581.698İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları12 0 -2.379.425Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri584.271.432 12.985.501Kredilerden Nakit Girişleri584.271.432 12.985.501Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-763.213.628 -390.198.473Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-763.213.628 -390.198.473Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-449.765 -482.711Türev Araçlardan Nakit Girişleri18 0 118.258.612Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-45.571.267 -11.295.671Ödenen Temettüler-135.401.689 0Ödenen Faiz-87.429.357 -69.387.983Alınan Faiz18 16.802.887 51.584.171Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 0 -665.719YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.770.940 30.807.325NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.770.940 30.807.325DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 272.693.924 989.154.857DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 331.464.864 1.019.962.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 331.464.864 272.693.924Finansal Yatırımlar127.002.350 10.367.460Ticari Alacaklar5 607.783.129 807.331.143İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,21 122.826.289 171.179.084İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 484.956.840 636.152.059Diğer Alacaklar74.312.982 58.844.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar74.312.982 58.844.522Stoklar6 1.579.806.402 1.645.139.492Peşin Ödenmiş Giderler9 672.538.720 101.854.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 3.053.471 11.190.576Diğer Dönen Varlıklar38.660.526 6.378.752ARA TOPLAM3.434.622.444 2.913.800.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.434.622.444 2.913.800.401DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar277.489 273.893İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar277.489 273.893Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.652.891 15.314.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller603.252 613.142Maddi Duran Varlıklar7 5.424.808.171 5.204.246.496Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 32.111.968 34.975.699Peşin Ödenmiş Giderler9 34.774.107 53.111.776Ertelenmiş Vergi Varlığı20 988.090Diğer Duran Varlıklar520.733 1.140.007TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.515.051.599 5.318.966.818TOPLAM VARLIKLAR8.949.674.043 8.232.767.219KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 14.774.976 21.449.567Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 427.492.629 473.774.526Ticari Borçlar5 2.091.705.896 1.378.424.408İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 2.846.606 2.838.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.088.859.290 1.375.586.033Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar35.248.222 26.350.398Diğer Borçlar3.523.726 2.880.751İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.523.726 2.880.751Türev Araçlar16.087.741 41.482.563Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 242.690.129 104.245.375İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9,21 53.695.925 21.460.660İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 188.994.204 82.784.715Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 4.928.671 5.351.175Kısa Vadeli Karşılıklar10 12.932.837 10.856.255Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 12.932.837 10.856.255Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.894.757 40.810.375ARA TOPLAM2.863.279.584 2.105.625.393TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.863.279.584 2.105.625.393UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.455.494.735 1.492.370.210Ticari Borçlar5 54.415.680 53.046.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 54.415.680 53.046.400Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.068.821 7.748.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.068.821 7.748.700Uzun Vadeli Karşılıklar219.091.359 184.366.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 219.091.359 184.366.638Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 199.632.352 302.494.087TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.935.702.947 2.040.026.035TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.798.982.531 4.145.651.428ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.150.691.662 4.087.115.765Ödenmiş Sermaye12 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)12 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.611.738.456 1.651.528.942Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.611.920.579 1.651.711.065Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 1.619.354.964 1.648.845.313Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.434.385 2.865.752Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 115.463.905 36.627.919Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.140.153.826 510.416.602Net Dönem Karı veya Zararı209.277.723 814.484.550Kontrol Gücü Olmayan Paylar-150 26TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.150.691.512 4.087.115.791TOPLAM KAYNAKLAR8.949.674.043 8.232.767.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 4.585.742.019 3.952.160.740 1.310.386.387 1.403.468.762Satışların Maliyeti14 -4.086.369.789 -2.633.665.943 -1.203.537.644 -883.803.783TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)499.372.230 1.318.494.797 106.848.743 519.664.979BRÜT KAR (ZARAR)499.372.230 1.318.494.797 106.848.743 519.664.979Genel Yönetim Giderleri15 -55.037.504 -39.318.361 -19.974.223 -15.469.900Pazarlama Giderleri15 -15.839.411 -20.364.081 -5.501.201 -5.024.860Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 252.081.292 956.993.315 112.585.244 656.135.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -366.422.532 -989.665.734 -112.841.105 -695.859.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)314.154.075 1.226.139.936 81.117.458 459.446.158Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 31.038.170 31.560.638 470.011 478.039Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-582.593 -1.515.032 1.303.380 -1.736.970FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)344.609.652 1.256.185.542 82.890.849 458.187.227Finansman Gelirleri18 256.012.138 317.577.976 119.454.482 242.346.694Finansman Giderleri19 -485.659.099 -1.127.090.426 -152.721.810 -742.880.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)114.962.691 446.673.092 49.623.521 -42.346.195Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri94.314.856 39.707.422 -10.505.600 89.800.986Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.928.671 -266.827 -4.658.115 -63.345Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 99.243.527 39.974.249 -5.847.485 89.864.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)209.277.547 486.380.514 39.117.921 47.454.791DÖNEM KARI (ZARARI)209.277.547 486.380.514 39.117.921 47.454.791Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-176 -211.567 -78 -152.445Ana Ortaklık Payları209.277.723 486.592.081 39.117.999 47.607.236Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,18360000 0,42680000 0,03430000 0,04180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.300.137 3.153.904 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -12.930.255 3.886.686 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.630.118 -732.782 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 2.630.118 -732.782 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.300.137 3.153.904 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)198.977.410 489.534.418 39.117.921 47.454.791Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-176 -211.567 -78 -152.445Ana Ortaklık Payları198.977.586 489.745.985 39.117.999 47.607.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796208BIST