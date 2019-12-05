***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2019 18:02
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.12.2019 tarihli toplantısında
Teknik Hizmetler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Mansur YEKE'nin görevden alınmasına, bu görevin Genel Müdürlük Makamının uhdesinde yürütülmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802097
BIST
18:05108.659
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En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.828.380
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.403.739
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.862.226
|% 19,96
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|FONET
|8,00
|86.586.863
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.570.357
|% 19,85
|
|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|170.159
|% -10,00
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|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
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|AYCES
|7,48
|2.211.013
|% -8,22
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|MEMSA
|0,26
|451.641
|% -7,14
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|THYAO
|13,77
|1.061.854.162
|% 0,07
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|ASELS
|19,68
|1.044.327.084
|% 3,91
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|GARAN
|10,32
|379.902.169
|% 1,18
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
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|AKBNK
|7,76
|353.543.372
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,48
|297.407.698
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|214.285.911
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
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|KRDMD
|2,42
|220.265.817
|% -0,41
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|IEYHO
|0,46
|38.359.464
|% 12,20
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5431
|7,5809
|% 0,40
|
|Frank
|5,8000
|5,8349
|% 0,14
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|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,01
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,20
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
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|Gümüş.Ons
|16,95
|16,97
|0,11
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|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
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|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,45
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