***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 19:23
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kardemir A.Ş. nin Tüm Müşterilerine
Satış prosedürümüze göre Ocak-Mart 2020 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
Malzemenin cinsi Miktarı % 30 Taahhütlü % 70 Serbest
Mal Miktarı Mal Miktarı
Nerv. İnşaat Demiri 112.500 Ton 33.750 Ton 78.750 Ton
Kütük + Blum 332.000 Ton 99.600 Ton 232.400 Ton
(Profil+Köşebent+Ray 107.000 Ton 32.100 Ton 77.900 Ton
Kalın Yuv.+ M.Direği)
Kangal-Çubuk 121.600 Ton 36.480 Ton 85.120 Ton
Pik 7.500 Ton 2.250 Ton 5.250 Ton
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.12.2019 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar Şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Tüm müşterilerimize duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805068
BIST