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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.12.2019 19:23
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***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2019
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                    
 
Kardemir A.Ş. nin Tüm Müşterilerine
 
Satış prosedürümüze göre Ocak-Mart 2020 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
Malzemenin cinsi                 Miktarı                   % 30 Taahhütlü              % 70 Serbest
                                                                              Mal Miktarı                    Mal Miktarı
 
Nerv. İnşaat Demiri                112.500 Ton               33.750 Ton                 78.750 Ton
Kütük + Blum                        332.000 Ton               99.600 Ton               232.400 Ton
(Profil+Köşebent+Ray            107.000 Ton               32.100 Ton                 77.900 Ton
Kalın Yuv.+ M.Direği) 
Kangal-Çubuk                       121.600 Ton               36.480 Ton                  85.120 Ton
Pik                                          7.500 Ton                 2.250 Ton                   5.250 Ton
 
 
 
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.12.2019 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar Şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
 
 
 
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.           
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805068


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QNBFB 43,24 15.298.314 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.312.776 % 14,96  
INFO 6,08 119.314 % 14,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6944 7,7330 % 0,31  
Frank 6,0252 6,0615 % -0,12  
Riyal 1,5762 1,5841 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.512 11,84  
Altın Gr. 288 288 1,80  
Cumhuriyet 1.905 1.933 7,00  
Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 0,14  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,02  
B. Petrol 67,88 67,88 0,68  
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