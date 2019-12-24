***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKardemir A.Ş. nin Tüm MüşterilerineSatış prosedürümüze göre Ocak-Mart 2020 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.Malzemenin cinsi Miktarı % 30 Taahhütlü % 70 SerbestMal Miktarı Mal MiktarıNerv. İnşaat Demiri 112.500 Ton 33.750 Ton 78.750 TonKütük + Blum 332.000 Ton 99.600 Ton 232.400 Ton(Profil+Köşebent+Ray 107.000 Ton 32.100 Ton 77.900 TonKalın Yuv.+ M.Direği)Kangal-Çubuk 121.600 Ton 36.480 Ton 85.120 TonPik 7.500 Ton 2.250 Ton 5.250 TonTalep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.12.2019 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar Şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Tüm müşterilerimize duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805068BIST