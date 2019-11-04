GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.11.2019 17:54
GÜNCEL HABERLER

***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendtim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını B Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi /Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KAMİL GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını B Grubu Bağımsız Üye Değil
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MURAT YOLBULAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını D Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
OSMAN KAHVECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,
TALAT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796409


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.088
Değişim :  1,65% |  1.625,06
Açılış :  99.267  
Önceki Kapanış :  98.463  
En Yüksek
100.441 En Düşük
99.144
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 5,04 13.117.282 % 20,00  
KLMSN 17,35 74.688.598 % 19,99  
QNBFL 31,44 591.566 % 15,00  
GLBMD 1,24 1.992.533 % 14,81  
ALKA 4,36 19.895.062 % 8,73  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3775 7,4145 % 0,22  
Frank 5,7866 5,8214 % 0,35  
Riyal 1,5244 1,5320 % 0,47  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.509 1.510 -4,83  
Altın Gr. 278 278 0,23  
Cumhuriyet 1.836 1.863 -8,00  
Tam 1.828 1.874 -6,23  
Yarım 883 906 -3,02  
Çeyrek 443 453 -1,50  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 -0,05  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,00  
B. Petrol 62,41 62,41 0,72  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru