***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendtim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını B Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi /Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiKAMİL GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını B Grubu Bağımsız Üye DeğilMEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMURAT YOLBULAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını D Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiOSMAN KAHVECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,TALAT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796409BIST