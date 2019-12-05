***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.12.2019 18:35
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYİN ŞABAN SOYKAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HASAN AKBULUT İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
REYHAN ÖZKARA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Satış Müdürlüğü
MUHAMMED FURKAN ÜNAL Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MURAT ŞENAL Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İç Denetim Direktörlüğü
UĞUR ALTUNDAĞ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802118
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
18:05272,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,18
|Açılış
|: 272,86
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,85
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.828.380
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.403.739
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.862.226
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.586.863
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.570.357
|% 19,85
|
|RALYH
|6,99
|21.890
|% -11,52
|
|EKIZ
|0,63
|170.159
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|AYCES
|7,48
|2.211.013
|% -8,22
|
|MEMSA
|0,26
|451.641
|% -7,14
|
|THYAO
|13,77
|1.061.854.162
|% 0,07
|
|ASELS
|19,68
|1.044.327.084
|% 3,91
|
|GARAN
|10,32
|379.902.169
|% 1,18
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|AKBNK
|7,76
|353.543.372
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,48
|297.407.698
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,32
|214.285.911
|% 8,20
|
|PETKM
|3,62
|357.709.932
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,42
|220.265.817
|% -0,41
|
|IEYHO
|0,46
|38.359.464
|% 12,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5443
|7,5821
|% 0,42
|
|Frank
|5,8012
|5,8361
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|0,22
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,98
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,45
|