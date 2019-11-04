***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.11.2019 16:23
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.11.2019 tarihli toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet ERDOĞAN, üyeliklere Sn. Murat YOLBULAN, Sn. Talat YILMAZ, Sn. Hüseyin Çağrı GÜLEÇ ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Burcay YAVUZ'un atanmalarına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796364
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