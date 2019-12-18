***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2019 14:19
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804127
BIST
15:31110.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -456,02
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:315,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0232
|Açılış
|: 5,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:316,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:31280,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,21
|Açılış
|: 280,58
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,94
|9.228.435
|% 12,93
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,40
|29.489.317
|% 11,63
|
|BURVA
|7,89
|8.943.579
|% 10,66
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|13.451.861
|% -10,48
|
|MARTI
|0,89
|20.632.641
|% -10,10
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|644.163.421
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,70
|248.428.382
|% -1,21
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|156.401.457
|% -3,31
|
|ODAS
|2,27
|226.820.489
|% 7,58
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7129
|7,7516
|% 0,13
|
|Frank
|6,0007
|6,0368
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5711
|1,5790
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,22
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.850
|1.897
|9,54
|
|Yarım
|894
|917
|4,61
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,01
|