***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.12.2019 09:08
***KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisler ve Devremülk İşletmeciliği tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804053
BIST
12:21110.705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -368,98
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:215,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0119
|Açılış
|: 5,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:216,5739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:21280,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,14
|Açılış
|: 280,51
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|67,95
|2.890.655
|% 12,97
|
|BURVA
|7,92
|7.208.052
|% 11,08
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.787.248
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.567.702
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,77
|449.313.434
|% -1,01
|
|GARAN
|10,74
|178.223.488
|% -1,29
|
|TUPRS
|123,40
|167.219.641
|% -0,64
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|EKGYO
|1,48
|104.994.866
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|KRDMD
|2,47
|123.225.294
|% -1,20
|
|ODAS
|2,21
|97.881.487
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7084
|7,7471
|% 0,07
|
|Frank
|5,9903
|6,0263
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5686
|1,5764
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,94
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.857
|1.885
|8,00
|
|Tam
|1.848
|1.894
|7,22
|
|Yarım
|893
|916
|3,49
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,71
|65,71
|-0,39
|