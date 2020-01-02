***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiKilyos'ta Bulunan Arsaya İlişkin Değer Tespit RaporuRapor Tarihi31.12.2019Açıklamalarİstanbul ili Sarıyer ilçesi Kilyos Mahallesinde bulunan arsamıza ilişkin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 2019 yılına ait gayrimenkul değerleme raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807065BIST