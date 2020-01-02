***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiKartal Horizon Projesinde Yer Alan Bağımsız Bölümlere İlişkin Fiyat Değer TespitiRapor Tarihi31.12.2019Açıklamalarİstanbul ili Kartal ilçesi Aşağı Mahallede bulunan Horizon Projesine ilişkin Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 2019 yılına ait gayrimenkul değerleme raporudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807066BIST