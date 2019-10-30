***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 1.731.855 13.544.920 10.509.081 95.795.125 95.795.125Transferler2.275.061 8.234.020 -10.509.081Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.540.067 3.540.067 3.540.067Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -64.346 4.006.916 21.778.940 3.540.067 99.335.192 99.335.192Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.026 4.006.916 21.778.940 4.657.052 100.447.497 100.447.497Transferler4.657.052 -4.657.052Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-948 14.391.058 14.390.110 14.390.110Dönem Sonu Bakiyeler66.000.000 2.373.208 1.700.407 -69.974 4.006.916 26.435.992 14.391.058 114.837.607 114.837.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.878.540 -3.694.032Dönem Karı (Zararı)14.391.058 3.540.067Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14 14.391.058 3.540.067Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.431.421 -4.364.425Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.320 26.855Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.802.143 -3.406.352Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.802.143 -3.406.352Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler151.718 30.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler105.358 30.214Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler46.360 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler13 -126.446 -31.643Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.671.870 -983.499Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-8.840.000 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -2.831.870 -983.499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.923.830 -2.869.674Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-377.310 -3.790.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-377.310 -3.790.274Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-476.566 2.239.683İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-476.566 2.239.683Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.983.472 -1.268.624Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.040 352.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-18.040 352.989Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-187.726 -403.448İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-187.726 -403.448Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.883.467 -3.694.032Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.927 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-819.594 189.023Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.130Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.130Alınan Faiz126.446 31.643Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-946.040 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 164.510FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Ödenen Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.058.946 -3.505.009NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.058.946 -3.505.009DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.284.917 4.743.993DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.343.863 1.238.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.343.863 1.284.917Finansal Yatırımlar4 21.123.350 17.345.440Ticari Alacaklar906.528 528.949İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 72.610 312.062İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 833.918 216.887Diğer Alacaklar160.750 161.019İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar160.750 161.019Stoklar6 73.432.906 74.614.235Peşin Ödenmiş Giderler1.117.326 116.850İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.117.326 116.850Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15.837 10.910Diğer Dönen Varlıklar718.208 1.864.928İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 718.208 1.864.928ARA TOPLAM100.818.768 95.927.248TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR100.818.768 95.927.248DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 13.206.430 4.366.430Maddi Duran Varlıklar17.017 33.237Tesis, Makine ve Cihazlar17.017 33.237Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 1.100Bilgisayar Yazılımları0 1.100Peşin Ödenmiş Giderler6.881 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.881 0Diğer Duran Varlıklar8.464.929 7.849.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 8.464.929 7.849.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.695.257 12.249.767TOPLAM VARLIKLAR122.514.025 108.177.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar26.005 195.103İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 26.005 195.103Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar34.119 24.132Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.566.288 7.245.845İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.566.288 7.245.845Kısa Vadeli Karşılıklar184.323 91.012Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 137.963 91.012Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar46.360 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.292 47.010İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 54.292 47.010ARA TOPLAM6.865.027 7.603.102TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.865.027 7.603.102UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar151.058 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar151.058 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)474.562 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 474.562 0Uzun Vadeli Karşılıklar185.771 126.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 185.771 126.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER811.391 126.416TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.676.418 7.729.518ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar114.837.607 100.447.497Ödenmiş Sermaye11 66.000.000 66.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 2.373.208 2.373.208Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.700.407 1.700.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-69.974 -69.026Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-69.974 -69.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-69.974 -69.026Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.006.916 4.006.916Yasal Yedekler4.006.916 4.006.916Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.435.992 21.778.940Net Dönem Karı veya Zararı14.391.058 4.657.052TOPLAM ÖZKAYNAKLAR114.837.607 100.447.497TOPLAM KAYNAKLAR122.514.025 108.177.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 10.532.059 13.232.152 3.238.490 6.868.349Satışların Maliyeti12 -1.904.818 -8.252.852 -493.302 -5.597.984TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.627.241 4.979.300 2.745.188 1.270.365BRÜT KAR (ZARAR)8.627.241 4.979.300 2.745.188 1.270.365Genel Yönetim Giderleri-2.786.130 -3.025.586 -933.600 -682.657Pazarlama Giderleri-3.687.440 -2.962.046 -1.340.033 -1.916.727Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.811.708 3.533.257 4.600 3.474.902Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.234 0 -2.234 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.963.145 2.524.925 473.921 2.145.883Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 10.427.913 1.015.142 1.263.802 385.926FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.391.058 3.540.067 1.737.723 2.531.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.391.058 3.540.067 1.737.723 2.531.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.391.058 3.540.067 1.737.723 2.531.809DÖNEM KARI (ZARARI)14.391.058 3.540.067 1.737.723 2.531.809Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.391.058 3.540.067 1.737.723 2.531.809Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-948 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -948 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-948 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.390.110 3.540.067 1.737.723 2.531.809Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.390.110 3.540.067 1.737.723 2.531.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795545BIST