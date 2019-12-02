***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2019 18:26
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul pazar yapısında yapılan değişiklik neticesinde Şirketimiz paylarının borsada sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi için piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısı bulunması zorunluluğunun ortadan kalkmış olması nedeniyle, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmış olan likidite sağlayıcılık hizmet sözleşmesi 02.12.2019 tarihinde karşılıklı mutabakatla sonlandırılmıştır. Bu tarihten itibaren Şirketimiz paylarında likidite sağlayıcılık faaliyeti yürütülmeyecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801357
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0103
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3662
En Düşük
6,3225
18:05269,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,25
|Açılış
|: 269,86
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4364
|% -0,20
|
|Frank
|5,7574
|5,7921
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5267
|1,5344
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|-2,85
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|0,84
|
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