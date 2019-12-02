***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul pazar yapısında yapılan değişiklik neticesinde Şirketimiz paylarının borsada sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi için piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısı bulunması zorunluluğunun ortadan kalkmış olması nedeniyle, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmış olan likidite sağlayıcılık hizmet sözleşmesi 02.12.2019 tarihinde karşılıklı mutabakatla sonlandırılmıştır. Bu tarihten itibaren Şirketimiz paylarında likidite sağlayıcılık faaliyeti yürütülmeyecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801357BIST