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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.01.2020 14:17
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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 20 Ocak 2020 tarihinde yapılan toplantısında SPK'nın III-48.1 nolu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35. Maddesi" gereğince 2020 yılı için mevcut durumda portföyümüzde yer alan gayrimenkullere ilişkin değerleme hizmetinin 
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş'd
en alınmasına, Portföye yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek diğer varlıklara ilişkin değerleme hizmetinin ise 
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
 veya 
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
'den
 
alınmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813727


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