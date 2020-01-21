***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20 Ocak 2020 tarihinde yapılan toplantısında SPK'nın III-48.1 nolu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35. Maddesi" gereğince 2020 yılı için mevcut durumda portföyümüzde yer alan gayrimenkullere ilişkin değerleme hizmetininReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş'den alınmasına, Portföye yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek diğer varlıklara ilişkin değerleme hizmetinin iseReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.veyaTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'denalınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813727BIST