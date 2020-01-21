***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2020 14:17
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20 Ocak 2020 tarihinde yapılan toplantısında SPK'nın III-48.1 nolu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35. Maddesi" gereğince 2020 yılı için mevcut durumda portföyümüzde yer alan gayrimenkullere ilişkin değerleme hizmetinin
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş'd
en alınmasına, Portföye yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek diğer varlıklara ilişkin değerleme hizmetinin ise
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
veya
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
'den
alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813727
BIST
15:42123.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 429,41
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.246
En Düşük
121.504
15:425,9339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9350
En Düşük
5,9125
15:426,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5934
En Düşük
6,5455
15:42297,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,71
|Açılış
|: 297,00
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
295,69
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|18.707.429
|% 19,96
|
|EGSER
|4,68
|69.499.918
|% 18,48
|
|QNBFB
|89,35
|6.024.692
|% 14,99
|
|GEDIK
|10,74
|17.833.354
|% 14,99
|
|BURVA
|20,12
|253.414
|% 14,97
|
|BALAT
|2,42
|92.306
|% -9,70
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|ORMA
|4,16
|278.362
|% -5,45
|
|ARTI
|0,93
|154.612
|% -5,10
|
|ISBTR
|44.000,10
|616.001
|% -4,35
|
|THYAO
|14,88
|1.282.999.611
|% -1,33
|
|ISFIN
|4,47
|1.012.811.353
|% 3,23
|
|PETKM
|4,12
|545.811.911
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,73
|364.809.752
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.736.630
|% 1,72
|
|ISFIN
|4,47
|1.012.811.353
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,73
|364.809.752
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.736.630
|% 1,72
|
|ODAS
|1,87
|252.588.614
|% 5,28
|
|PETKM
|4,12
|545.811.911
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7219
|7,7607
|% 0,60
|
|Frank
|6,1044
|6,1412
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5766
|1,5845
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-7,58
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.956
|2.005
|1,05
|
|Yarım
|946
|970
|0,51
|
|Çeyrek
|474
|485
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-1,06
|
Seans Raporu
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15:53XU100
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