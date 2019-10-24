***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 27.124.951 15.339.983 5.591.932 3.349.220Satışların Maliyeti21 -8.138.512 -3.243.423 -2.637.895 -1.265.693TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.986.439 12.096.560 2.954.037 2.083.527BRÜT KAR (ZARAR)18.986.439 12.096.560 2.954.037 2.083.527Genel Yönetim Giderleri22 -3.292.155 -2.386.027 -1.147.957 -799.183Pazarlama Giderleri22 -10.646.013 -11.655.454 -3.495.323 -4.677.052Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -8.414.801 -5.334.435 -2.770.009 -2.118.970Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 8.271.160 13.795.919 4.278.105 9.138.306Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.986.428 -2.635.022 -543.790 -1.167.021ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.918.202 3.881.541 -724.937 2.459.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.918.202 3.881.541 -724.937 2.459.607Finansman Gelirleri24 953.879 1.779.776 346.430 1.079.902Finansman Giderleri24 -1.582.272 -2.224.618 -306.983 -1.764.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.289.809 3.436.699 -685.490 1.774.674Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri165.082 887.243 -253.017 707.142Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 165.082 887.243 -253.017 707.142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.454.891 4.323.942 -938.507 2.481.816DÖNEM KARI (ZARARI)2.454.891 4.323.942 -938.507 2.481.816Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.454.891 4.323.942 -938.507 2.481.816Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.060.488 6.371.609Dönem Karı (Zararı)2.454.891 4.323.942Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.454.891 4.323.942Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.987.634 -7.595.188Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.837.099 2.590.342Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler251.273Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler251.273Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.766 -1.501.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9.766 -1.501.857Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler662.777 111.315Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-140.119 -56.339Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler802.896 167.654Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.531.383 -7.907.745Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-165.082 -887.243Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-57.284İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.646.707 9.642.855Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.119.254 11.604.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)92.080İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.027.174 11.604.135Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.633İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.633Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler299.564 -195.365Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-541.269 -51.347Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-412.857 195.616İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-412.857 195.616Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.500.015 263.796Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.264.110 -1.087.361İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.264.110 -1.087.361Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-240.435 -113.228Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.613.321 400.786İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-404.113 -1.374.177Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-390.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-404.113 -984.021Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.089.232 6.371.609Vergi İadeleri (Ödemeleri)-28.744YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.021.523 -7.037.633Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.835Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.196.477 -7.093.972Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları2.443Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.196.477 -7.096.415Alınan Faiz140.119 56.339FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.295.474 3.925.744Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.018.896 4.093.398Kredilerden Nakit Girişleri4.018.896 4.093.398Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.511.474Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.511.474Ödenen Faiz-802.896 -167.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-256.509 3.259.720Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-279.398 -1.066.380NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-535.907 2.193.340DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.915.641 2.610.748DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.379.734 4.804.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.379.734 7.915.641Ticari Alacaklar15.669.364 20.902.700İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,28 250.814 342.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 15.418.550 20.559.806Diğer Alacaklar432.624 409.991İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,28 6.402 10.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 426.222 399.469Stoklar10 842.893 1.142.457Peşin Ödenmiş Giderler1.876.941 1.335.672İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.876.941 1.335.672Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 54.926 33.316Diğer Dönen Varlıklar137.606 80.322İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar137.606 80.322ARA TOPLAM26.394.088 31.820.099TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.394.088 31.820.099DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.840 1.840Diğer Finansal Yatırımlar5 1.840 1.840Ticari Alacaklar4.374.854 2.599.276İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.374.854 2.599.276Maddi Duran Varlıklar5.244.447 808.913Mobilya ve Demirbaşlar17 1.127.815 766.511Özel Maliyetler43.340 42.402Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar4.073.292Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 20.085.226 17.588.444Diğer Haklar6.840.475 4.224.648Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13.177.040 13.272.929Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar67.711 90.867Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.686.229 2.514.013TOPLAM DURAN VARLIKLAR32.392.596 23.512.486TOPLAM VARLIKLAR58.786.684 55.332.585KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.329.891 5.511.474İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.329.891 5.511.474Banka Kredileri6 6.329.891 5.511.474Ticari Borçlar918.859 1.354.396İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 918.859 1.354.396Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 1.390.229 2.890.244Diğer Borçlar137.148 1.401.258İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 137.148 1.401.258Devlet Teşvik ve Yardımları12 152.588 284.094Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.241.606 628.285İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.241.606 628.285Kısa Vadeli Karşılıklar19 479.845 491.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar479.845 491.576Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler268.759 672.872İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 268.759 672.872ARA TOPLAM11.918.925 13.234.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.918.925 13.234.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.848.468 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.848.468 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.848.468Devlet Teşvik ve Yardımları12 121.032 229.961Uzun Vadeli Karşılıklar227.025 199.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 227.025 199.768TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.196.525 429.729TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.115.450 13.663.928ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.671.234 41.668.657Ödenmiş Sermaye20 14.268.513 14.268.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-55.817 -30.526Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.817 -30.526Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.817 -30.526Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.194.806 -767.783Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler-1.194.806 -767.783Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.499.969 1.049.382Yasal Yedekler20 1.499.969 1.049.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.698.484 22.619.263Net Dönem Karı veya Zararı2.454.891 4.529.808TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.671.234 41.668.657TOPLAM KAYNAKLAR58.786.684 55.332.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.903.289 8.230.464 38.431.280 38.431.280Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-514.490 -514.490 -514.490Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar14.268.513 -45.648 25.280 1.049.382 14.388.799 8.230.464 37.916.790 37.916.790Transferler8.230.464 -8.230.464 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.802 -1.909.592 4.323.942 2.409.548 2.409.548Dönem Karı (Zararı)4.323.942 4.323.942 4.323.942Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.802 -1.909.592 -1.914.394 -1.914.394Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.268.513 -50.450 -1.884.312 1.049.382 22.619.263 4.323.942 40.326.338 40.326.338Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.568.513 -30.526 -767.783 1.049.382 22.619.263 4.529.808 41.668.657 41.668.657Transferler450.587 4.079.221 -4.529.808Dönem Karı (Zararı)2.454.891 2.454.891 2.454.891Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.291 -427.023 -452.314 -452.314Dönem Sonu Bakiyeler14.268.513 -55.817 -1.194.806 1.499.969 26.698.484 2.454.891 43.671.234 43.671.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.454.891 4.323.942 -938.507 2.481.816DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-25.291 -4.802 -23.534 72.264Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.425 -6.003 -30.172 90.330Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.134 1.201 6.638 -18.066Dönem Vergi (Gideri) Geliri7.134 1.201 6.638 -18.066Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-427.023 -1.909.592 155.825 -1.442.399Yabancı Para Çevrim Farkları-427.023 -1.909.592 155.825 -1.442.399Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-427.023 -1.909.592 155.825 -1.442.399DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-452.314 -1.914.394 132.291 -1.370.135TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.002.577 2.409.548 -806.216 1.111.681Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.002.577 2.409.548 -806.216 1.111.681http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794595BIST